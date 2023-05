La CCKL sonde ses membres concernant la nouvelle mouture du troisième lien

La récente nouvelle de l’abandon du tunnel réservé aux véhicules par le gouvernement caquiste comme troisième lien entre Lévis et Québec, tout en gardant celui destiné au transport en commun, a eu l’effet d’une bombe politique dans la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Cette annonce touche aussi les MRC de L’Islet et de Kamouraska à bien des égards.

Voilà pourquoi la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet (CCKL) a décidé de sonder ses 273 membres concernant cet abandon, et ce, en leur posant quatre questions : dans l’éventualité où le troisième lien deviendrait un tunnel uniquement dédié au transport en commun, êtes-vous en accord ou en désaccord; votre entreprise est-elle touchée par la congestion routière sur les ponts ou encore par la distance pour un accès à l’autre rive; ce changement possible de cap sur le projet du troisième lien créera-t-il un frein au rayonnement, l’expansion ou encore la continuité de votre entreprise; nous aimerions entendre votre opinion sur ce dossier et les impacts que vous croyez que cette décision aura sur votre entreprise et le rayonnement de notre MRC.

Rappelons que dans une lettre ouverte publiée le 18 avril dernier sur le site internet du Placoteux, des élus et représentants de chambres de commerce de Chaudière-Appalaches s’étaient unis pour rappeler au gouvernement de la CAQ de tenir leur engagement des deux dernières élections générales, et de construire un troisième lien pouvant desservir à la fois le transport en commun, les automobiles et le transport des marchandises.

« Pour nous et les gens que nous représentons, l’annonce de l’abandon de cet engagement génère indignation, colère et mécontentement. La nouvelle proposition du gouvernement, qui implique uniquement le transport collectif, représente un abus de confiance majeur des électeurs et gens d’affaires de la Chaudière-Appalaches. Cette nouvelle proposition, qui ne fait aucune place à la voiture et aux camions, ne prend nullement en compte les besoins de la région exprimés à maintes reprises dans les dernières années. Nous avons besoin d’infrastructures de transport interrives efficaces et sécuritaires, qui répondent aux besoins actuels et futurs des gens d’affaires et des citoyens. Après nous avoir fait croire le contraire pendant des années, ce manque de vision du gouvernement pour soutenir le développement et l’avenir de notre région est totalement inacceptable », pouvait-on lire.

Selon Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL et également coprésidente de l’Alliance des Chambres de commerce de la Chaudière-Appalaches, les données recueillies par son organisation et les autres chambres de commerce des régions touchées par l’abandon du troisième lien pour les véhicules seront transmises à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault.

« Vous avez sûrement vu passer notre lettre ouverte concernant le troisième lien et, à la suite de cela, nous avons envoyé une invitation à la ministre Guilbault pour qu’elle vienne s’asseoir avec nous afin d’en discuter. Le sondage sera des informations qui lui seront transmises. D’autres Chambres comme celle de Montmagny ont aussi récolté des données. Nous aurons donc des chiffres à lui présenter ! », s’est-elle exclamée au Placoteux.