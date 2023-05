Ouverture prochaine de la chapelle des processions à Saint-Jean-Port-Joli 

Le samedi 20 mai prochain à 14 h, le grand public est invité à venir découvrir la chapelle des processions, un nouveau lieu d’exposition situé au 103, avenue de Gaspé Est à Saint-Jean-Port-Joli.

Acheté à la fin de l’été dernier par le sculpteur de profession Michel Saulnier à l’archevêché de La Pocatière pour la modique somme de 75 000 $, et ce, sans aucune aide gouvernementale, le nouveau propriétaire souhaite ainsi garder la vocation d’exposition de la chapelle tout en conservant le cachet historique de l’endroit.

« Avec plusieurs lettres d’appui des gens du secteur pour notre projet, et avec promesse d’investir pour la réfection et pour l’exploitation de la chapelle à des fins historiques et touristiques, notre offre a finalement été acceptée par les autorités de l’Archevêché », a expliqué M. Saulnier au Placoteux, lui qui, lors de l’appel, était déjà au boulot, en train de mettre une couche de peinture sur le bâtiment.

La sculpture frontale de la chapelle représentant saint Jude — le patron des causes désespérées — a également été restaurée puisque celle-ci, à l’étonnement de M. Saulnier, était faite en bois.

Par contre, ce ne sera que l’an prochain que la toiture de la chapelle sera refaite, et que le clocher sera à son tour retravaillé.

« Notre projet vise à magnifier ce bâtiment patrimonial et à dynamiser toujours plus notre village déjà riche de culture. Nous en profitons pour remercier les artistes, nos familles et nos amis pour leur aide généreuse et leur contribution au projet », a précisé le passionné sculpteur.

Calendrier chargé

La première exposition qui aura lieu à cet endroit pittoresque de Saint-Jean-Port-Joli sera celle de M. André-Médard Bourgault. Ce dernier, soulignons-le, est considéré comme étant le doyen de la sculpture à Saint-Jean-Port-Joli.

« Le sculpteur sera présent, et nous soulignerons par la même occasion les 100 ans de la sculpture sur bois, et le patrimoine singulier de notre village », a commenté avec enthousiasme Michel Saulnier.

Il y aura également en 2023 dix plages d’exposition entre les mois de mai et d’octobre, et les expositions devraient durer en moyenne deux semaines. La sélection pour la saison qui débute s’est faite le plus naturellement du monde, et M. Saulnier estime qu’il en sera de même pour 2024 et 2025.

« Les demandes sont déjà pressantes pour 2024, et nous pouvons déjà affirmer que la chapelle répond à un besoin dans notre milieu. Ce nouveau lieu servira à légitimer de jeunes artisans/artistes en leur permettant de diffuser dans un lieu “professionnel”, et ainsi répondre aux critères pour l’obtention d’une première bourse », a conclu le propriétaire de la chapelle.