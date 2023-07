La CDC ICI Montmagny-L’Islet dépose un mémoire sur la lutte à la pauvreté

Le Mardi 20 juin, la Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet a tenu un atelier réflexif visant à identifier les enjeux prioritaires de son territoire face à la lutte contre la pauvreté, dans le cadre d’une consultation publique initiée par le gouvernement du Québec.

L’exercice a permis à la CDC de rédiger un mémoire intitulé « Réflexion collective sur la pauvreté et l’exclusion sociale dans les MRC de Montmagny et de L’Islet », adressé à la ministre Chantal Rouleau, responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire.

Le processus a permis de réfléchir aux difficultés liées à la pauvreté, aux attentes du milieu communautaire et à la place de la participation citoyenne dans ce quatrième plan d’action gouvernemental. Les organismes communautaires, les équipes de travail, les conseils d’administration, les partenaires de la CDC, le Comité consultatif des résidents de la MRC de L’Islet ainsi que des citoyens impliqués des MRC de Montmagny et de L’Islet ont été invités à exprimer leur point de vue.

Grâce à cet exercice, les vingt participants ont identifié quatre domaines d’intervention prioritaires sur le territoire : l’éducation, le revenu et l’emploi, le transport et le logement. Le mémoire est accessible sur le blogue et le groupe Facebook appelé La CDC ICI Montmagny-L’Islet.

« L’atelier a bien su cerner nos ambitions face au quatrième plan d’action. Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pourra procéder à son élaboration en prenant en considération la réalité de notre région et en comprenant les résultats tangibles que nous souhaitons constater sur notre territoire grâce aux solutions que nous avons proposées », a mentionné Claire Jacquelin, codirectrice de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, au lendemain de cette consultation populaire.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet