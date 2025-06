La CDC ICI Montmagny-L’Islet honorée pour ses 15 ans d’engagement communautaire

Dans une ambiance festive et empreinte d’émotion, la Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet a célébré son 15e anniversaire. L’organisme, pilier du milieu communautaire régional, a profité de l’occasion pour rassembler plus de 100 personnes lors d’un cinq à sept soulignant ses années d’action, d’innovation et de solidarité.

Point culminant de la soirée : la CDC s’est vu remettre une distinction honorifique par le député fédéral Bernard Généreux. Ce prix reconnaît l’apport remarquable de l’organisme au développement social et communautaire de la région au cours des 15 dernières années.

Des allocutions touchantes ont ponctué l’événement, notamment celles de Guy Drouin, de Claire Jacquelin et de Marion Perreault, qui ont retracé les grandes étapes du chemin parcouru par la CDC. Un hommage particulier a été rendu à M. Drouin, qui cumule 15 années de direction et de codirection, de même qu’à Angèle Chouinard, directrice des Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet, dont l’implication soutenue au sein du conseil d’administration a contribué à la vitalité de l’organisme.

L’équipe de la CDC a également tenu à remercier chaleureusement son conseil d’administration pour son soutien indéfectible, ainsi que les membres de son personnel pour leur engagement, leur dynamisme et leur professionnalisme.

En tant que regroupement d’organismes communautaires, la CDC a souligné que sa force repose avant tout sur la volonté collective de ses membres de répondre aux besoins du territoire. L’apport des partenaires institutionnels et communautaires a également été salué, de même que leur confiance renouvelée au fil des ans.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet