Bienvenue au camping BonAir !

Le théâtre d’été s’annonce savoureux à Saint-Germain-de-Kamouraska avec Georges et Georgette au camping, la toute première production originale des Zélectrons libres. Présentée au Théâtre des Prés, cette comédie absurde et rétro entraînera les spectateurs dans l’univers coloré et un brin déjanté d’un terrain de camping des années 60-70, à l’heure sacrée du feu de camp, là où les langues se délient, où les secrets fusent, et où les campeurs en voient de toutes les couleurs.

« C’est une histoire sans histoires… ou presque », prévient la troupe. En effet, pas de grand récit ni de rebondissements dramatiques, mais plutôt un moment figé dans le temps, capté sur le vif autour du site 17 du camping BonAir, où deux couples échangent potins, taquineries, anecdotes, et quelques confidences embarrassantes.

Georges et Georgette, résidents de longue date, tentent tant bien que mal d’entretenir leur image de couple modèle, entre dictons douteux, petits travers du quotidien, et une « petite tentative d’empoisonnement » presque anodine. Donald et Lucette, nouveaux venus en quête de sensations, s’inventent des vies de rêve, dansent, philosophent, et se laissent emporter par leur imagination débordante. Autour d’eux gravite Victorine, présidente autoproclamée du comité d’animation, un brin envahissante, toujours prête à vendre des billets moitié-moitié, ou à s’incruster à l’apéro.

La pièce est une véritable bouffée d’air frais, campée dans un décor vibrant peuplé de personnages attachants et absurdes, qui évoquent les classiques québécois comme Les Voisins, La Petite Vie, ou encore Le Cœur a ses raisons. Dès leur arrivée en salle, les spectateurs sont accueillis en formule cabaret-bar par la dynamique Victorine, au son des grands succès des années 60 et 70, de Mike Brant à Michèle Richard. L’ambiance est festive, ludique, et volontairement décalée, jusqu’aux anachronismes habilement disséminés dans les dialogues.

Cinq comédiens de la région — Alain Duchesne, Linda Pelletier, Béatrice Pelletier, Maurice Carrier et Danielle Plourde — donnent vie à ce microcosme aussi hilarant que touchant. Metteuse en scène, scénographe et comédienne, Danielle Plourde insuffle à la pièce une énergie contagieuse. Elle est entourée d’une équipe passionnée, dont plusieurs ont une solide expérience dans le théâtre communautaire, l’enseignement, l’animation et l’improvisation.

Idée folle…

Fondée à l’été 2024 autour d’une idée folle partagée lors d’un repas, la troupe des Zélectrons libres revendique une grande liberté de création et de diffusion. Elle souhaite mettre en lumière les talents d’ici, offrir des spectacles sur mesure dans des lieux variés, et surtout amener le public à rire, réfléchir et rêver hors des sentiers battus. Pour sa toute première production, la troupe s’est investie corps et âme, consacrant depuis septembre plus de trente heures par semaine à la répétition et à la création.

Georges et Georgette au camping sera présentée au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska à 20 h les 20, 21 et 28 juin et le 5 juillet, ainsi que les 22 et 29 juin et le 6 juillet à 14 h. Les profits de la représentation du 29 juin seront versés à la Fondation André-Côté, un geste qui traduit bien l’engagement communautaire de la troupe.

Le prix d’entrée est de 20 $, et un service de bar est offert sur place pour agrémenter l’expérience. Pour réserver vos places, il suffit de téléphoner au 581 305-9209 ou d’écrire à zelectrons888@gmail.com.