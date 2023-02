La CDC ICI Montmagny-L’Islet rend disponible une agente administrative « volante »

Les organismes communautaires membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet ont maintenant accès à une agente administrative « volante ». Que ce soit pour une demi-journée par mois ou même davantage, cette agente administrative spécialisée en comptabilité vient combler ce besoin exprimé par plusieurs organismes communautaires de Montmagny-L’Islet d’une ressource partagée ayant ce profil de compétences.

Cette agente administrative s’appelle Danielle Pelletier. Elle est à l’emploi de la CDC ICI Montmagny-L’Islet depuis maintenant deux ans. Elle a bénéficié d’une formation collégiale Extra au Cégep de La Pocatière, assumée par la CDC, avec l’objectif de développer ce service aux membres.

« Avec la rareté de main-d’œuvre, avoir accès à un service de comptabilité est de plus en plus difficile pour les organismes communautaires. Souvent, ils n’ont besoin d’une ressource que quelques heures par mois, ce qui est insuffisant pour procéder à l’embauche d’une personne à temps plein. La direction générale se retrouve donc à faire les tâches liées à la comptabilité, ce qui la limite dans d’autres tâches où elle serait plus efficiente », résume Guy Drouin, codirecteur à la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Danielle Pelletier peut donc venir en renfort, le cas échéant. Les heures travaillées au sein de ces organismes sont facturées par la CDC. Les frais de transport ainsi que l’ordinateur portable et le logiciel de comptabilité utilisés par l’agente administrative sont assumés à même le financement à la mission de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. « Danielle est aussi en relation avec une experte-comptable d’expérience qui peut la soutenir au besoin. Encore là, tout ça aux frais de la CDC », poursuit le codirecteur.

Déjà, quatre organismes membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet ont recours à ses services, souvent entre deux et trois heures par mois. Guy Drouin s’attend toutefois à ce que la demande augmente prochainement, car les comptables sont une denrée de plus en plus rare, en témoigne la difficulté pour les organismes communautaires d’avoir accès aux services de firmes comptables pour la réalisation d’audits ou d’états financiers en prévision de leurs assemblées générales annuelles, comme il a été rapporté par Le Placoteux dans les derniers mois.

Approche innovante

Par l’instauration de cette nouvelle proposition, la CDC ICI Montmagny-L’Islet estime détenir une nouvelle offre de service à développer en soutien aux organismes communautaires qui souffrent des effets de la pénurie de main-d’œuvre. Par le passé, Guy Drouin souligne que son organisation a assuré la direction générale par intérim d’un de ses organismes membres, le temps que le conseil d’administration puisse procéder à l’embauche de la ressource appropriée. « Je crois que notre approche est innovante, dans le contexte actuel. Nos organismes ont des besoins, ils les expriment, et on s’arrange pour y répondre. On est leur ange gardien, en quelque sorte. »