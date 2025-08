La CDC ICI Montmagny-L’Islet souligne 15 ans d’engagement communautaire

La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet a récemment célébré son 15e anniversaire dans une atmosphère à la fois festive et empreinte d’émotion. L’événement, qui a rassemblé plus d’une centaine de personnes, a mis en lumière l’impact concret et durable de la CDC dans le développement social de la région.

Depuis sa création, l’organisme s’est imposé comme un moteur de solidarité, d’innovation et de concertation, jouant un rôle central dans le renforcement du tissu communautaire des MRC de Montmagny et de L’Islet. La soirée a été marquée par des hommages sentis à deux figures phares de l’organisation, en l’occurrence Guy Drouin, directeur depuis les tout débuts, et Angèle Chouinard, administratrice engagée au sein du conseil d’administration.

La CDC ICI Montmagny-L’Islet est aujourd’hui reconnue pour sa capacité à mobiliser les acteurs locaux, soutenir les organismes communautaires, et favoriser des projets porteurs qui répondent aux besoins réels du territoire. Son action concertée contribue non seulement à améliorer la qualité de vie des citoyens, mais aussi à assurer la vitalité d’un milieu où la coopération et l’humain sont au cœur des priorités.

Alors que l’organisme entame une nouvelle étape de son parcours, l’heure est à la reconnaissance et à la continuité. « Longue vie à la CDC ICI Montmagny-L’Islet ! », a-t-on lancé à l’unisson en guise de vœu pour la suite de cette aventure collective essentielle à la pérennité du milieu communautaire.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet