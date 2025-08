Est-Nord-Est ouvre ses portes

L’été avance à grands pas, et laisse entrevoir la fin de la résidence estivale d’Est-Nord-Est, durant laquelle une cohorte d’artistes et d’auteurs a profité d’un séjour de recherche en art actuel. Pour souligner leur présence, l’organisme invite le public à des portes ouvertes le 21 août à 17 h dans ses locaux de Saint-Jean-Port-Joli, pour une soirée d’ouverture et d’échange.

On y découvrira les explorations et les recherches des artistes Wei Ling Hung, de Taipei, Maddie McNeely de Roxton Pond, Annie France Leclerc de Montréal, Shirin Salehi de Madrid, et de l’auteure Lisa Tronca de Montréal, qui ouvriront au public les portes de leurs studios.

Les visites seront suivies de la traditionnelle épluchette de maïs, une façon conviviale de terminer la soirée. L’activité est gratuite.

Source : Est-Nord-Est