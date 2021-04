La Chambre de commerce demande au gouvernement un plan clair, progressif et durable pour les commerçants

Les commerçants ont besoin d’explications et de réponses à leurs questions. On sent un degré de découragement de plus en plus important, une incompréhension face à certaines règles mises en place. Donc, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) joint sa voix à d’autres Chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches et demande au gouvernement un plan de relance clair, précis, progressif et durable.