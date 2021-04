Un coup de barre à donner

« Depuis quelques semaines, on a une montée progressive de la situation, comme une marée qui monte. On n’a aucune idée jusqu’où la marée ira. On a besoin de mesures supplémentaires. On diminue ainsi les déplacements non essentiels. Ne faites des déplacements que lorsque c’est nécessaire », a dit le Dr Leduc, qui a tenu à remercier les gens qui respectent les mesures depuis le début.

Il a ajouté qu’une sortie de crise était envisageable et cela passait par la vaccination, entre autres. Les éclosions touchent actuellement et plus particulièrement plusieurs milieux de travail.

« Il y a des milieux où le port du masque semble plus problématique et lorsqu’un cas survient, il se propage pas mal plus facilement. On travaille de concert avec la CNESST à faire respecter les mesures, mais on ne peut pas être partout. On demande aux gens de respecter les mesures, comme les gens qui vont dans les épiceries et pharmacies », d’ajouter le directeur de la santé publique régionale.