La Charte du bois du Bas-Saint-Laurent séduit au Kamouraska

Le Québec a sa Charte du bois et maintenant le Bas-Saint-Laurent a la sienne, propre à sa réalité. Par exemple, la Charte québécoise du bois contient plusieurs exemples de bâtiments en hauteur utilisant le bois, ce qui n’est pas le cas dans la région.

Le document présente aux donneurs d’ordres municipaux de la région les avantages de privilégier le matériau bois et ses produits pour la construction et la rénovation d’infrastructures publiques, considérant le caractère écoresponsable du bois et le souci de développer l’approvisionnement local en matériaux de construction.