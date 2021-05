Ratios d’enfants : Petite victoire pour les services de garde en milieu familial et les parents

Québec assouplit ses règles pour permettre à plus d’enfants de fréquenter rapidement un service de garde. Les éducatrices qui sont aussi parents n’auront pas à compter leurs propres enfants de moins de neuf ans dans leur ratio le matin, le midi et après l’école.

Cette règle créait des situations particulières pour les responsables de service de garde en milieu familial et leurs propres enfants de cinq à neuf ans, qui vont à l’école.

Ceux-ci devaient être calculés dans le ratio maximal de six jeunes de la garderie lorsqu’ils étaient présents avant le départ pour l’école, le midi et en fin de journée. Certaines faisaient dîner leurs propres enfants dans une autre pièce avec leur papa. D’autres utilisaient les services de garde scolaire, alors qu’elles ont leur propre service à la maison.

Le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a dit qu’il entendait modifier la loi pour faire en sorte que ces enfants (de moins de neuf ans) ne seraient plus comptés lors des périodes du matin avant l’école, du repas du midi et de l’après-midi après l’école. Il en serait ainsi hors du calendrier scolaire lorsque ces mêmes enfants participent à une activité, comme le camp de jour, qui fait qu’ils ne sont présents à la résidence que lors des périodes du matin, du midi et de fin d’après-midi.