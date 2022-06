La Clinique dentaire Kamouraska s’associe au Fonds Rose de la Fondation de l’Hôpital

Dre Jill Laroche Paquet, dentiste généraliste et propriétaire de la Clinique dentaire Kamouraska, s’associe au nouveau Fonds Rose, lancé en mars 2022, par la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

« J’ai été profondément interpellée par ce fonds destiné à la santé des femmes. Ayant moi-même une clinique dentaire qui embauche majoritairement des femmes, je suis fière de m’y associer parce que le Fonds Rose, c’est pour prendre soin des femmes et nous donner la possibilité d’avoir des équipements de qualité dans notre hôpital en lien avec la santé féminine », a mentionné Jill Laroche Paquet.

Du 1er juillet au 31 décembre prochain, la Clinique dentaire Kamouraska versera un don de 10 $ pour chaque couronne dentaire effectuée à sa clinique. De plus, elle s’engage à doubler les dons qu’elle sollicitera auprès de sa clientèle tout au long de cette période. « Nous visons à amasser un montant de 5 000 $ avec les dons de notre clientèle et les dons offerts pour les couronnes », précise la dentiste.

Au cours de l’année 2022, plusieurs activités de la Fondation ont été dirigées vers le nouveau Fonds Rose, dont le tournoi de golf et la vente de chandail avec le logo du fonds. « Ce partenariat avec la Clinique dentaire Kamouraska est un bel exemple concret de soutien que nos entreprises d’ici peuvent faire pour la Fondation de l’Hôpital et nous sommes heureux de constater ce dynamisme envers notre organisation et le nouveau Fonds Rose. Je les remercie pour cette belle initiative », ajoute le président du conseil d’administration de la Fondation, le Dr Gaétan Lévesque.

Le Fonds a été lancé lors de la journée internationale des droits des femmes. La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima s’est engagée à créer un Fonds Rose destiné à la santé des femmes qui servira à financer, au cours des prochaines années, l’achat d’équipements spécialisés pour le bien-être des mamans en obstétrique, pour les services en gynécologie et pour le département de soins en oncologie pour les traitements liés aux cancers féminins à l’Hôpital de La Pocatière.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima