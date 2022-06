Assemblée générale annuelle de L’association du Parti conservateur du Québec dans Côte-du-Sud

L’Association a été fondée il y a un an et compte maintenant plus de 700 membres. D’ici l’élection, elle souhaite doubler le membership en Côte-du-Sud.

« Je le dis souvent, je veux être le représentant des gens auprès du gouvernement plutôt que le représentant du gouvernement auprès des gens. Ça fait toute la différence. On veut laisser l’argent dans vos poches pour que vous preniez vous-même vos décisions. On veut que les services du gouvernement soient à la hauteur de ce qu’on paye. On veut garder nos jeunes en région et leur offrir un milieu de vie stimulant. On veut saisir chaque opportunité pour notre comté. On veut devenir la région la plus dynamique et attractive du Québec, rien de moins ! » s’est exprimé le candidat.