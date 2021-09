La CNESST dévoile son nouveau programme éducatif Kinga destiné aux jeunes

Nommé « Kinga, prévention jeunesse », il devient le programme phare du volet Éducation de la stratégie jeunesse de l’organisation. Ce nouveau programme, créé avec la participation d’enseignants et d’enseignantes du Québec, offre des activités pédagogiques clés en main pour sensibiliser les jeunes à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité et l’égalité. Il leur permettra de développer des connaissances et des compétences personnelles et sociales de manière ludique et dynamique.

Pour cette année de lancement, la CNESST souhaite faire rayonner le programme partout au Québec. Afin de renforcer la portée de ses actions, elle souhaite mobiliser les acteurs clés présents à l’école dans l’entourage des jeunes. La CNESST attribuera une aide financière à tous les groupes d’élèves qui participeront au programme Kinga dans l’objectif, notamment, de les encourager et de les soutenir dans la réalisation des activités. En plus de cela, cette année, dans le cadre d’un concours, la CNESST remettra des prix aux établissements scolaires prenant part au projet et ayant les plus hauts taux de participation. Rappelons que les jeunes sont une clientèle prioritaire pour la CNESST. Pour favoriser le développement d’une culture de prévention durable au sein de la société québécoise, une société qui croit fermement à l’importance du respect des droits et des obligations en matière de travail, tant du côté des travailleuses et travailleurs que de celui des employeurs de demain, il faut les sensibiliser et les outiller tout au long de leur parcours scolaire et de leur intégration au marché du travail.

Pour en savoir plus sur le programme éducatif Kinga, visitez : cnesst.gouv.qc.ca/kingaprimaire et cnesst.gouv.qc.ca/kingasecondaire.