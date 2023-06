La comédie Bébé à bord présentée à La Roche à Veillon

La Roche à Veillon Resto-Théâtre présente la comédie Bébé à bord de Claude Montminy jusqu’au 2 septembre à 20 h, et occasionnellement à 14 h. Créée en 2013, la pièce a depuis été jouée aux quatre coins du Québec. Sa traduction anglaise a aussi été produite l’été dernier aux États-Unis.

Le vétéran de la comédie Carol Cassistat, qui assure la mise en scène de la pièce, a longtemps fait rire le public de théâtre d’été à Québec comme acteur. Plus récemment, il a mis en scène certains des plus gros succès du Théâtre de l’Île d’Orléans.

Résumé et nouveauté

Philippe n’a qu’une chose en tête, avoir des enfants, mais sa conjointe Christine n’est pas prête. Alors qu’il essaie de la convaincre, Valérie, la sœur de Christine, et son nouveau chum, Alain, entrent en scène. Ils feront à Philippe une étonnante proposition. Jusqu’à quel point Philippe veut-il des enfants?

Cette année, afin d’améliorer le confort et la circulation des spectateurs, l’organisation a procédé au réaménagement de la salle de spectacle en y ajoutant deux rangées VIP — la première et la dernière — et en y espaçant les rangées.

Véritable institution

La Roche à Veillon Resto-Théâtre est une véritable institution située à Saint-Jean-Port-Joli, en Chaudière — Appalaches.

Depuis 58 ans, grâce à une offre théâtrale et culinaire d’exception, l’établissement ravit ses visiteurs en proposant du théâtre d’été à la fois drôle et intelligent en plus d’une délicieuse cuisine traditionnelle.

Fondée par des visionnaires, elle a été créée pour assurer la vitalité touristique de la région. Chaque année, les surplus contribuent à soutenir le développement de projets touristiques locaux porteurs. Plus de 50 employés travaillent pour l’organisme.

Source : La Roche à Veillon Resto-Théâtre