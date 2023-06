La Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud sous le signe de la diffusion

Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire et de généalogie du 13 juin, Mme Marie-Josée Lettre, présidente, a souligné dans son rapport les nombreuses activités de diffusion réalisées pendant l’année et qui sont appelées à se diversifier de plus en plus : publication régulière d’une revue, d’un cahier d’histoire l’an passé et le lancement d’un autre en juin, chroniques à la radio, conférences, présence au sein de la Fédération Histoire Québec, publication quotidienne sur Facebook, etc.

Pour ce qui est des activités au centre d’archives de la Côte-du-Sud, ce sont plus de 1000 séances de travail qui ont été consacrées aux demandes sur place, par téléphone et par courriel.

Actuellement, le centre conserve plus de 400 mètres linéaires de documents papier et quelque 806 000 documents iconographiques, constituant une base impressionnante pour toute recherche sur la région.

La Société d’histoire, fêtant ses 75 ans cette année — ce qui en fait la deuxième plus vieille au Québec —, pourrait souligner de façon particulière l’événement cet automne. Une histoire à suivre.

Les élections tenues lors de cette soirée ont reconduit Mme Lucie Rioux, MM. André Chagnon et Jean Desjardins. Un nouvel administrateur s’ajoute à l’équipe en la personne de M. Alain-Arthur Painchaud.

Source : Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud