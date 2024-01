La Compagnie Normand s’associe avec Simon Dion-Viens pour la saison 2024

Le pilote de la série canadienne de NASCAR, Simon Dion-Viens, aura le soutien de La Compagnie Normand de Saint-Pascal dans le cadre des quatre courses québécoises de la saison 2024.

En effet, l’entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipement de déneigement vient tout juste d’officialiser sa participation à la série NASCAR Canada en tant que partenaire majeur de l’équipe SDV Autosport.

« Une association avec un pilote de la série NASCAR représente bien la vision dynamique et croissante de notre entreprise », indique Louis-Martin Hénault, directeur des ventes et du marketing de l’entreprise qui compte plus de 85 employés. « Nous sommes enthousiastes de nous associer avec un gars de la région, un gagnant qui aime s’entourer de gagnants. Lorsque nous nous sommes rencontrés, la chimie s’est installée rapidement et nous avons développé un partenariat stratégique dans le but de faire valoir nos excellents produits au niveau canadien. Nous allons d’ailleurs suivre ses courses avec un grand intérêt », poursuit-il.

Même son de cloche du côté de Dion-Viens, qui est très heureux de ce nouveau partenariat majeur avec une entreprise de sa région. « La Compagnie Normand, ce sont des gens dynamiques et passionnés. Nous formerons ensemble une équipe du tonnerre », s’est-il enthousiasmé. « Ayant grandi moi-même dans un milieu agricole, je connais très bien l’excellente réputation de leurs produits. Ce sera pour moi une fierté de les faire rayonner sur la scène nationale. Je partage avec l’équipe en place plusieurs objectifs communs, dont celui d’offrir des produits performants et très robustes à leur clientèle », ajoute le pilote.

Pour l’été 2024, Simon Dion-Viens participera aux quatre épreuves en sol québécois de la série NASCAR Canada qui se dérouleront respectivement à l’Autodrome Chaudière, au Grand Prix de Trois-Rivières, au circuit ICAR à Mirabel ainsi qu’à l’Autodrome de Montmagny.

Source : Équipe SDV Autosport