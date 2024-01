Les assistances dans les salles de spectacle de la Côte-du-Sud se portent bien

Malgré l’incertitude économique reliée à la crise inflationniste que connaît actuellement le Québec, il appert que les assistances sont considérées comme bonnes pour la Salle André-Gagnon de La Pocatière ainsi que pour les salles sous la gouverne des Arts de la scène de Montmagny.

Selon Doris Ouellet, directrice générale de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, l’année 2023 a connu des assistances supérieures que celles d’avant la période covidienne. Les spectacles d’artistes connus et du milieu de l’humour se vendent relativement bien. Par contre, pour les artistes qu’on souhaite faire découvrir, les billets trouvent plus difficilement preneurs.

« Nous sommes conscients que nous ne connaîtrons pas une aussi bonne année que la précédente, mais elle ne sera toutefois pas pire que bien d’autres. Comme notre bassin de population est plus faible, la fluctuation y est aussi plus faible. Puis, comme il y a eu une forme d’effervescence après la pandémie, c’est certain que cet effet ne pouvait perdurer », a expliqué Mme Ouellet au Placoteux.

Selon elle, ce qui se creuse davantage, c’est l’achat de dernière minute. « Les gens achètent vraiment en retard, et ce, la semaine précédant un spectacle. »

Les Arts de la Scène

Concernant les salles sous l’égide des Arts de la scène (ADLS), elles sont sensiblement au même niveau qu’avant la pandémie. « L’assistance dans les salles se porte bien. Certains spectacles sont remplis, alors que d’autres sont plus tranquilles. C’était la même situation avant la COVID-19. Nous annoncerons et mettrons bientôt en vente de nouveaux spectacles prévus à l’automne 2024, et je peux vous affirmer que les ventes se déroulent déjà bien », a expliqué Cynthia Lamontagne, directrice générale des ADLS.