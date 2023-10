La Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet inaugure son Café culturel

Dans le cadre de la 27e édition des Journées de la Culture ayant eu lieu du 29 septembre au 1er octobre dernier, la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet a officiellement inauguré son Café culturel à la Salle des Habitants de la municipalité, au 16 chemin des Pionniers Est.

Avec un budget totalisant 23 580 $, financé par le Fonds de soutien aux cafés culturels de la MRC de L’Islet « Signature innovation » en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, l’endroit proposera une panoplie d’activités tournant autour de la culture.

En somme, les gens pourront assister à des événements musicaux, des conférences ainsi que plusieurs activités, et ce, autant pour les enfants que les adultes. Un coin prestation mettra également en vedette différents artistes.

« Ça fait longtemps que la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet et la Municipalité souhaitaient avoir un lieu de rassemblement, un lieu où l’on peut offrir de la culture, un lieu permanent, finalement », a expliqué Chantal Castonguay, présidente de la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet.

Bien que la salle en question soit présentement utilisée par les citoyens pour divers types d’événement tel que des rassemblements de famille, des funérailles et des activités de toute sorte, on assure que l’offre du Café culturel n’empêchera pas leur tenue.

« Ces choses-là, on veut que ça demeure. On est là finalement pour offrir plus de culture au travers de tout ça », a-t-elle ajouté.

Les gens pourront ainsi venir au café pour y passer du temps, pour écouter de la musique, pour lire un bon livre de la petite bibliothèque de l’endroit ou bien pour jaser, prendre un thé, café ou collation, ou tout simplement jouer aux cartes.

« Aujourd’hui, nous sommes choyés de dévoiler un Café culturel dans la Salle des Habitants, bâtiment inscrit au registre du Patrimoine culturel. L’ouverture de ce café permettra d’offrir un lieu de rencontre qui sera un plus pour tous », a exprimé Germain Pelletier, maire de L’Islet.

Quatre projets soutenus

Quatre organismes de la région ont obtenu l’appui financier du Fonds de soutien aux cafés culturels lors d’un premier appel à projets, pour un montant totalisant 98 530 $.

Outre la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet, le Marché aux Caissons de Sainte-Louise, la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud de Sainte-Perpétue, ainsi que la CDC ICI Montmagny-L’Islet ont été les autres bénéficiaires du Fonds en question.

La MRC de L’Islet souhaite par ailleurs rappeler aux organismes, entreprises privées ou comités organisateurs intéressés qu’il est toujours possible de déposer un projet dans le cadre du Fonds de soutien aux cafés culturels. La date limite pour le dépôt d’un dossier est le 1er novembre 2023, inclusivement.

Les initiatives soutenues pourraient bénéficier d’un soutien financier à la hauteur de 25 000 $ pour la réalisation de travaux d’aménagements intérieurs ou encore d’acquisition d’équipements permettant l’organisation de divers types d’activités de nature culturelles.