Salon de la 2e jeunesse : Succès pour la 8e édition

Le 26 septembre dernier, la Table de concertation des aînés et de leurs proches de Montmagny-L’Islet conviait les personnes aînées des MRC de Montmagny et de L’Islet à la 8e édition du Salon de la 2e jeunesse. L’activité, tenue à l’Espace citoyen de la Ville de Montmagny, était à guichet fermé avec plus de 210 inscriptions.

Vingt-quatre organismes et entreprises étaient présents dans l’espace exposants pour présenter leurs services et informer les participants sur les différents sujets autour de la thématique du salon : bien vieillir chez soi.

Après la conférence d’ouverture offerte par la Dre Michèle Morin, gériatre-interniste, les participants ont pu assister à deux conférences offertes par Kimberly Ellis de Santé mentale Québec–Chaudière-Appalaches, et Steeve Gobeil, intervenant au Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet. Sur l’heure du dîner, alors que le soleil était au rendez-vous, une soixantaine de participants ont essayé les activités de VieActive, disponible dans plusieurs municipalités des MRC de Montmagny et de L’Islet. La journée s’est terminée par une activité de danse sociale regroupant des dizaines de participants.

L’engouement pour cette journée thématique pour les personnes aînées a été sans équivoque et les commentaires des participants, tant sur l’organisation de la journée que sur le site choisi, ont été positifs. Le comité organisateur tient à remercier tous ses partenaires pour la tenue de cette journée et espère que les informations recueillies par les participants leur serviront à adopter des habitudes de vie positives qui leur permettront de bien vieillir à la maison.

Source : Table de concertation des aînés et de leurs proches de Montmagny-L’Islet