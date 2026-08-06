Kamouraska frappe fort et prend les devants dans la série

Les Industries Desjardins du Kamouraska ont amorcé leur série quart de finale du bon pied en signant une convaincante victoire de 10 à 4 contre le Bérubé GM de Trois-Pistoles, mercredi soir, à Saint-Pascal. Portée par trois circuits, les Kamouraskois prennent ainsi les devants 1 à 0 dans cette série trois de cinq.

Le début de rencontre a été animé. Trois-Pistoles a rapidement pris les commandes avec trois points en première manche, mais Kamouraska a immédiatement répliqué. Après un double de Jacob Beaulieu, Charles-Étienne Lemelin a créé l’égalité grâce à un circuit de trois points. Les visiteurs ont brièvement repris les devants en deuxième manche, avant que Jacob Beaulieu ne frappe un circuit de deux points pour redonner l’avance aux siens.

Les Industries Desjardins ont ensuite pris le contrôle du match en ajoutant trois points en troisième manche, notamment grâce à un double de Maxime Savoie, avant que Beaulieu ne claque son deuxième circuit de la soirée en cinquième manche pour confirmer la victoire.

Au monticule, José Contreras s’est ressaisi après un début plus difficile pour compléter les sept manches et mériter la victoire. Il a accordé quatre points, trois coups sûrs et six buts sur balles. Le lanceur Enrico Roy a encaissé le revers après avoir cédé huit points sur huit coups sûrs en trois manches de travail.

En attaque, Jacob Beaulieu a connu une soirée parfaite avec quatre coups sûrs, dont deux circuits, et trois points produits. Charles-Étienne Lemelin a ajouté trois coups sûrs, incluant un circuit, ainsi que trois points produits. Maxime Savoie a également contribué avec deux coups sûrs et deux points produits.

Le deuxième affrontement de la série sera présenté vendredi soir, à compter de 19 h 30, à Trois-Pistoles.