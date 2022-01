La créativité comme moteur de développement pour la MRC de L’Islet

Artistes et artisans seront au cœur des efforts déployés par la MRC de L’Islet ces prochaines années en matière de développement économique et social. En misant d’une part sur la création artistique et d’autre part sur une expertise de plus en plus remarquée en design architectural, la MRC souhaite encore mieux structurer ces secteurs d’activités pour améliorer son attractivité territoriale et faire prospérer ses entreprises.

Ce constat est issu d’une consultation réalisée auprès de 70 partenaires régionaux de différents secteurs d’activités. L’orientation qui a ainsi été déterminée s’inscrit comme étant la « Signature innovation » de la MRC pour les prochaines années, une nouvelle mesure mise en place par le gouvernement du Québec qui incite les MRC à se distinguer autour de projets novateurs étant liés par un fil conducteur.

Une somme de plus de 1 M$ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et un montant de 269 000 $ de la MRC de L’Islet doivent permettre à la démarche de se déployer au cours des quatre prochaines années. Plusieurs actions sont ciblées et s’articuleront autour de la création artistique et du savoir-faire architectural.

Création artistique

Dans l’optique de faire de toute la MRC de L’Islet un territoire de création artistique, il est envisagé de mettre en place un circuit de caravanes culturelles qui se déplaceraient dans différentes fêtes et événements extérieurs en saison estivale en faisant la promotion de l’art mobile. Un réseau de café culturel à développer permettrait quant à lui la tenue d’activités rencontres, créatives et d’échanges actuellement difficiles à tenir faute d’espace ou d’organisation.

Un concours visant à créer des refuges insolites qui seraient des attraits touristiques en soi s’ajoute aussi à ce volet en ayant pour mission de bonifier l’offre d’hébergement dans les municipalités moins bien dotées à ce chapitre, en plus d’être des lieux de résidence artistique pour les artistes extérieurs à la région. Le projet ultime consiste à la concrétisation d’un Hub créatif qui permettrait d’encourager la synergie entre les artistes issus des différents pôles culturels pour stimuler encore davantage leur création.

« Ce qu’on souhaite c’est d’une part encourager la mobilité des participants sur le territoire aux différentes activités culturelles, mais affirmer toute la région et pas juste Saint-Jean-Port-Joli comme un pôle rural de création en attirant des cerveaux et des idéateurs culturels », poursuit Dominique Garon, agente de développement à la MRC de L’Islet.

Savoir-faire architectural

Le savoir-faire architectural ayant déjà pris une avenue distinctive dans L’Islet ces dernières années par sa concentration d’artistes, artisans et entreprises œuvrant dans ce domaine, ce secteur d’activités a aussi été ciblé par la MRC pour son projet « Signature innovation ». La présence sur le territoire des matières premières bois et métal au cœur de la production de plusieurs entreprises incite également à mieux structurer l’ensemble du milieu autour d’une stratégie de commercialisation commune.

« La finalité est peut-être plus mercantile que le volet création artistique, mais ce qu’on constate c’est qu’avec les entreprises déjà en place, il y a un potentiel de croissance pour elles par la conquête de nouveaux marchés au Québec, en Ontario et dans le nord-est des États-Unis si elles sont mieux regroupées », souligne Sylvain Thiboutot, directeur du service de développement économique à la MRC de L’Islet.

Le marché des maisons de luxes et des sièges sociaux distinctifs est entre autres visé. À terme, l’embauche d’un agent de commercialisation deviendrait la porte d’entrée pour proposer une offre « clé en main » où tout le savoir-faire architectural de la région serait communiqué. Dans la foulée, la création d’outils promotionnels et la participation à différents salons ciblés font partie des actions à poser pour bien positionner ce créneau.