Retour en classe comme prévu le 17 janvier

Les élèves du Québec retourneront à l’école en présentiel comme prévu lundi prochain le 17 janvier.

Ils sont à la maison depuis pour les vacances des Fêtes et font des apprentissages en ligne depuis la semaine dernière en raison de la forte propagation du variant Omicron.

Le premier ministre François Legault n’a pas attendu le point de presse habituel du jeudi pour en faire l’annonce, mais l’a confirmé via ses réseaux sociaux mercredi soir.

Les cégeps et les universités vont aussi pouvoir retourner en personne et on leur laisse une certaine marge de manœuvre pour s’ajuster, a-t-il précisé.

« L’immense majorité des enfants ne courent pas de risques de santé importants avec la COVID. Par contre, les retards scolaires et l’isolement peuvent causer des problèmes importants. Ce qui est rassurant, c’est que 98 % des ados du secondaire sont vaccinés une dose et 89 % deux doses. Nos enfants du primaire sont vaccinés à près de 60 % pour la première dose et leur réponse immunitaire est très forte à cet âge », a-t-il écrit.

Les enseignants, de leur côté, sont massivement vaccinés et ils ont un accès prioritaire à la 3e dose depuis la fin décembre. Le gouvernement va aussi mettre des tests rapides à la disposition des écoles. Tous devront porter un masque en tout temps lors de la rentrée lundi.