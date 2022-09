La créatrice culinaire Louise Grenier se joint à la Fête du pain 2022

La Seigneurie des Aulnaies confirme que la 9e édition de la Fête du pain aura lieu les 10 et 11 septembre prochains sous le thème Les artisans du goût et du patrimoine. Dans cette édition festive et familiale de la Fête du pain, l’artisanat et la gourmandise seront mis de l’avant.

Cette année, la Seigneurie des Aulnaies recevra la créatrice culinaire, autodidacte et styliste culinaire Louise Grenier en tant qu’invitée d’honneur de la Fête du pain 2022. Louise Grenier est une amoureuse de la vie. Elle a suivi une panoplie de formations, de la décoration intérieure, au relooking, en passant par la transformation de meubles et au cours de cuisine avec des chefs réputés, la création est viscérale pour elle.

Forte de son expérience créative et culinaire, Louise a offert des cours dans différentes écoles de cuisine, fait du stylisme culinaire pour un studio de photo et est décoratrice d’intérieure. Elle partagera ses connaissances culinaires, lors de la Fête du pain, en offrant, tout au long de la fin de semaine, deux conférences et deux ateliers présentant des recettes issues du livre qu’elle a coécrit avec Josée Fiset, Le pain d’une vie! Ne manquez pas sa séance de dédicace prévue le dimanche 11 septembre à 15 h.

Il est possible de se procurer un billet d’entrée ainsi qu’un billet pour les ateliers payants sur la billetterie en ligne de la Seigneurie des Aulnaies, accessible sur le site web https://www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca/product-category/programmation-evenements/.

Cette année, la Fête du pain se tourne vers les artisans du goût et du patrimoine. Ainsi, bien que le pain et la farine demeurent au centre de l’évènement, plusieurs ateliers et conférences toucheront aussi à l’artisanat et à l’agroalimentaire. Plusieurs conférences et ateliers sur la culture du pommier, la transformation du sirop d’érable, sur les ferments et les céréales raviront les plus gourmands, alors que d’autres activités sur le mode de vie zéro déchet et la fabrication de produits d’entretien écologiques toucheront la fibre artisanale de nos visiteurs. Plusieurs activités coup de cœur des années passées seront aussi de retour.

Profitez de votre passage à la Fête du pain pour assister à un spectacle gratuit sur le patrimoine musical des Andes présenté par Juan Morales, le samedi 10 septembre à 17 h. Le samedi et le dimanche matin, les petits sont invités à se rendre à la Bibliothèque de Saint-Roch-des-Aulnaies pour une heure du conte bien spéciale. Le dimanche après-midi, c’est au tour de la domestique de la Seigneurie d’inviter les enfants à un atelier de fabrication de beurre. De plus, pour une deuxième année consécutive, la fermette Napoli s’installera sur le site de la Seigneurie des Aulnaies avec ses animaux domestiques. L’activité estivale Petit seigneur, grand honneur, qui permet aux jeunes de se costumer pour faire les visites du manoir et du moulin sera aussi disponible. Les visiteurs auront aussi la chance de déambuler dans le Village des gourmands et de faire leurs emplettes auprès de producteurs et d’artisans locaux.