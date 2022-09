L’automne 2022 sous le signe de l’accessibilité, la diversité, la qualité et le plaisir pour les 50 ans et plus

L’Association pour le développement des ainées et ainés à l’UQAR (ADAUQAR) offre une nouvelle programmation d’activités de formation dont des récits de voyage ainsi que des conférences aux personnes de 50 ans et plus des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles de la Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord.

L’ADAUQAR propose soit des activités de formation qui s’étendent sur quelques semaines, soit des conférences d’environ une heure et demie.

La majorité des activités de l’ADAUQAR reprennent au début du mois d’octobre. Elles seront toutefois précédées par le lancement de la programmation en mode virtuel, le vendredi 9 septembre 2022 à 13 h 30, et d’une visite des installations de l’entreprise Total Fabrication (Pure) de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le mardi 20 septembre à 13 h 30.

Cet automne, les activités de formation en langues (anglais, espagnol et allemand) continuent ainsi que celles en informatique (tablettes et téléphones Apple et Androïd, Windows 10, infonuagique et Facebook). Dans le volet Culture et société, les personnes participantes pourront parfaire leurs connaissances sur le film musical américain, la météorologie et le climat, l’aventure humaine en Arctique, les boisés dans une perspective d’écoforesterie pour n’en nommer que quelques-unes.

Finalement, celles du volet Loisirs permettront de s’initier à la recherche généalogique, à la mycologie et au bridge sans oublier la démystification des algues sur le littoral gaspésien. En plus, la découverte de la ville de Berlin, la France du Sud-Ouest ainsi que l’Amérique du Sud est au menu dans le cadre de la série des récits de voyage.

Quant aux conférences, les sujets sont très variés allant d’un pèlerinage sur le chemin de Compostelle en passant par le voyage de l’ornithologue américain John James Audubon au Québec et un aperçu sur la nouvelle Loi créant un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale et d’autres sujets.

Si l’assouplissement des mesures sanitaires permet de reprendre un certain nombre d’activités de formation et de conférences en présence, l’ADAUQAR continue toutefois d’en offrir plusieurs autres en mode virtuel via la plateforme Zoom puisqu’il s’agit du mode en vigueur depuis deux ans et que plusieurs personnes habitent à l’extérieur des quatre villes précitées. Il y aura même quelques activités qui se dérouleront en mode comodal, c’est-à-dire que des personnes seront réunies dans un lieu donné, mais que d’autres pourront également se joindre par Zoom.

La période d’inscription aux activités est maintenant ouverte. On peut consulter la programmation pour connaître les modalités d’inscription et les coûts et découvrir qui sont les responsables de chaque activité de formation et conférence en se rendant sur le site Internet www.adauqar.ca.

Source : L’ADAUQAR