La décentralisation, essentielle à la vitalité des régions

Pour Québec solidaire, mais aussi pour les élus municipaux et plusieurs acteurs socioéconomiques, la décentralisation est un élément essentiel pour la région.

Ceci passe notamment par le maintien et le développement des services publics sur le territoire et par une gestion plus locale. Cette décentralisation doit cependant se faire sur l’ensemble du territoire et non en regroupant tous les services dans les villes centres, comme Rimouski.

« Voici deux exemples frappants pour la Côte-du-Sud, où notre députée, Marie-Eve Proulx, n’a malheureusement pas réussi à livrer la marchandise. D’une part, pour l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière, la communauté attend toujours le rétablissement d’une gestion locale imputable pour assurer le maintien des services et soins de proximité ici au Kamouraska », selon Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire.

« Nous avons ici un exemple typique où une centralisation excessive nuit à la prestation des services publics au niveau local. C’est inacceptable qu’en 2022 des citoyennes et citoyens de la région de La Pocatière et des environs doivent parcourir de longues distances pour avoir accès à des soins de santé quand nous avons un hôpital juste à côté. » Toujours selon M. Dufour, « la décision de centraliser est venue du politique et c’était le devoir de notre députée, Mme Proulx, de rétablir la situation ».

D’autre part, il est difficilement concevable de voir la mise en place d’un pavillon de médecine vétérinaire dans le Bas-Saint-Laurent ailleurs qu’à La Pocatière, qui est un pôle de recherche en éducation supérieure avec un établissement collégial et trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), estime-t-il.

De plus, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) possède des cheptels de grands animaux et de l’espace pour accueillir le nouveau pavillon. N’oublions pas la présence du programme de santé animale au Cégep de La Pocatière qui permettrait des échanges intéressants. « Il me semble que les arguments sont évidents pour l’implantation du pavillon de médecine vétérinaire à La Pocatière, je ne comprends pas comment Mme Proulx n’a pas fait la promotion de notre région comme candidate au sein de son gouvernement, pour moi elle a failli à sa tâche », affirme Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud.