Santé : Des indicateurs à améliorer et d’autres exemplaires

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent doit atteindre certaines cibles en matière de services de santé offerts à la population. Certains indicateurs sont au vert et d’autres sont définitivement plus difficiles à atteindre.

Au niveau de l’attente en chirurgie, l’écart s’est légèrement réduit, soit 144 personnes en 2021-2022 versus 184 en 2020-2021, pour des chirurgies en attentes depuis plus d’un an. La cible est toutefois de 100 personnes. Au niveau de l’attente depuis plus de six mois, le nombre est de 686 pour un objectif de 540.