La délégation de Chaudière-Appalaches prête pour les Jeux du Québec

À moins de deux semaines de la tant attendue 58e Finale des Jeux du Québec, la délégation de la Chaudière-Appalaches s’est rassemblée au Centre aquatique multifonctionnel de Lévis. Avec excitation, anticipation et enthousiasme, les 131 athlètes, provenant principalement de la Beauce, de Bellechasse, de Les Appalaches, de Les Etchemins, de Lévis, de Lotbinière et de Montmagny, ont eu l’occasion de se familiariser avec les derniers détails en vue du grand départ pour Sherbrooke le 1er mars prochain.

Les sports sont organisés en deux blocs de compétition, offrant ainsi une programmation sportive riche et diversifiée. Le 1er mars marquera le début tant attendu de ces Jeux avec la participation de 63 athlètes au premier bloc de compétition. Au cours des jours suivants, ces athlètes talentueux se mesureront aux représentants des 18 autres régions dans un éventail de six disciplines passionnantes.

À compter du 6 mars, ce sera aux 68 athlètes du deuxième bloc de compétition de faire leur entrée sur les sites de compétition des Jeux. Ils se lanceront avec passion et détermination dans des disciplines comme le curling féminin et masculin, l’haltérophilie, le hockey féminin, le judo, le patinage de vitesse, le plongeon et le ski de fond. Sherbrooke vibrera au rythme de leurs prouesses sportives, de leurs moments de dépassement de soi et d’échanges enrichissants entre athlètes.

Ces neuf jours d’efforts et d’engagement se concluront le 9 mars par la cérémonie de fermeture, un moment où l’ensemble du Québec pourra célébrer les accomplissements de ces jeunes athlètes exceptionnels et l’esprit des Jeux du Québec.

Source : URLS de la Chaudière-Appalaches