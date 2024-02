Une quatrième victoire de suite pour l’Everest

Deux victoires importantes amènent l’Everest en égalité avec les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches au premier rang du classement général. Le 14 février dernier, la troupe de Simon Labrecque l’a emporté contre les Panthères de Saint-Jérôme par la marque de 7 à 4.

« Nous sommes vraiment fiers des gars, surtout avec les nombreuses suspensions et les joueurs réguliers qui n’étaient pas là. Nous sommes revenus de l’arrière trois fois durant le match. Plus la partie avançait et mieux nous jouions », a mentionné l’entraîneur Simon Labrecque, lors de l’entrevue d’après match.