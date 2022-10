La députée de Rimouski nommée ministre responsable du Bas-Saint-Laurent

Le nouveau conseil des ministres a été dévoilé le jeudi 20 octobre en après-midi à l’Assemblée nationale.

La nouvelle députée de Rimouski Maïté Blanchette Vézina a été nommée ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi que ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Les élus avaient dit qu’ils souhaitaient que la personne responsable du Bas-Saint-Laurent soit aussi députée de la région. Ce souhait a été exaucé.

En réaction, le préfet de la MRC de Kamouraska Sylvain Roy a rappelé que la nomination des ministres est la prérogative du Premier ministre et qu’il respecte hautement son choix.

« Je suis convaincu que madame Blanchette-Vézina connaît bien les enjeux économiques et sociaux du Bas-Saint-Laurent, ayant été mairesse de Sainte-Luce et ayant occupé la direction de notre Centraide suivant mon départ. J’accueille cette nomination très positivement, et je souhaite évidemment qu’elle soit très présente pour notre région, et ça me fera plaisir de la rencontrer pour la féliciter, lui offrir mon aide au besoin, et lui parler de nos réalités et de nos attentes », a dit M. Roy.

Bernard Drainville a pour sa part été nommé ministre de Chaudière-Appalaches, en plus d’agir comme ministre de l’Éducation. Il sera donc responsable des dossiers de la MRC de L’Islet. Drainville est le député de Lévis.