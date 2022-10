Une bourse pour La cantine de l’aréna

La Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et Développement économique La Pocatière ont remis une bourse à Marco Lizotte, le nouveau concessionnaire alimentaire du Centre Bombardier, à la suite du concours initié par la Ville de La Pocatière « Un casse-croûte pour gagner ta croûte ».

D’un montant de 2000 $, cette bourse permettra à M. Lizotte d’assumer les frais de démarrage de son projet de restauration rapide La cantine de l’aréna, qu’il opérera avec sa fille Vanessa.

« Nous avons été audacieux avec le lancement de ce concours et les résultats parlent d’eux-mêmes. Nous pouvons en être fiers. Bravo à tous ceux et celles qui ont soumis une offre, et merci à notre partenaire la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, et à l’Agence A@Z Multimédias », précise le président de DELP et maire de la Ville de La Pocatière, M. Vincent Bérubé.

Outre la bourse de 2000 $, M. Lizotte bénéficiera de conseils d’expert de Desjardins sur divers aspects touchant le démarrage d’une entreprise. DELP assumera de son côté les frais de réalisation d’une vidéo promotionnelle afin de permettre à M. Lizotte de présenter sa nouvelle offre de restauration.