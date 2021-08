La famille communautaire s’agrandit

La CDC ICI Montmagny-L’Islet accueille un nouveau membre parmi ses adhérents.

Guy Drouin, le co-directeur, annonce officiellement la bienvenue à GRIS Chaudière-Appalaches. « Cet organisme se joint à nous dans l’objectif de multiplier nos ressources. On est heureux de l’ajout de cette collaboration car c’est enrichissant et diversifiant pour le regroupement donc directement positif pour notre population ».

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce groupe, leur mission est de démystifier l’homosexualité, la diversité sexuelle et la pluralité de genres puis parallèlement prévenir les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) par la promotion d’une sexualité saine et responsable. En effet, l’ouverture ainsi que la connaissance des réalités et enjeux des lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers et autres (LGBTQ+) permettent de faire la différence en communauté. Pour ce faire, plusieurs volets et actions sont dès maintenant accessibles via le lien des membres au https://icimontmagnylislet.blogspot.com/ .

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet