Le passeport vaccinal prêt pour le premier septembre

Le passeport vaccinal sera appliqué dès le premier septembre dans les restaurants, bars, gym, grands événements (festivals et cinéma), ainsi que les activités physiques à contacts fréquents et prolongés.

Le passeport vaccinal sera applicable chez les gens de 13 ans et plus. Les jeunes enfants qui ne peuvent pas être vaccinés auront accès aux sites en question, ce qui n’empêchera donc pas une jeune famille dont les parents sont vaccinés de fréquenter ces endroits.

L’utilisation de ce passeport sera limitée à des activités jugées non essentielles et qui se tiennent dans des lieux où le risque de transmission entre individus est élevé. Ces activités incluent notamment les événements et festivals, les salles de spectacle et les salles où se produisent des événements sportifs, les casinos, les cinémas, les salles d’entraînement, les sports d’équipe, les bars, les restaurants et certaines activités parascolaires.

Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Deux applications seront disponibles et pourront être téléchargées gratuitement dès demain sur App Store et, bientôt, sur Google Play. La première, VaxiCode, est destinée aux citoyens. Elle leur permettra de déposer leur code QR dans un portefeuille numérique. La seconde, VaxiCode Verif, permettra aux exploitants ou aux responsables des activités visées par la mesure de vérifier le statut vaccinal des personnes voulant y accéder. Cette dernière application lira le code QR qui apparaît sur la preuve de vaccination, pour déterminer le statut de protection d’une personne contre la COVID-19. Ce statut s’affichera en vert ou en rouge, avec la certification du gouvernement du Québec, déterminant si la personne peut accéder ou non au lieu.

Le citoyen devra également présenter une carte d’identité permettant de corroborer son identité, avec photo s’il a plus de 16 ans.

Le code QR ne peut pas être falsifié, a-t-on indiqué. Il n’y a pas de risque de vol de renseignements personnels, a-t-on ajouté.

Les gens moins à l’aise avec les téléphones intelligents pourront faire la demande d’un code papier, en format porte-feuilles, qui pourra être envoyé par la poste. Imprimer la feuille avec son imprimante reliée à un ordinateur suffit également.

Après une période d’ajustements, il y aura des pénalités si une entreprise ou un organisme ne se conforme pas, soit après le 15 septembre.

«La rentrée en général nous inquiète. Des gens retournent à l’école et au travail en même temps. On ne sait pas exactement comment la rentrée va tourner, dans le contexte du variant. Beaucoup de monde est vacciné, ça va aider, mais on ne sait pas à quel point», a admis Christian Dubé.

On compte présentement plus de cas de COVID-19 en août 2021, qu’en août 2020. Par contre, du côté des hospitalisations, on est à un niveau plus bas que l’an dernier, mais dans une tendance à la hausse.