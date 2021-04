La famille des Jeux joue dehors… au parc côtier Kiskotu

Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, le dimanche 2 mai prochain, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ — 2022) invite à jouer dehors, en solo, en duo ou en famille, et à découvrir le majestueux parc côtier Kiskotuk.

De 9 h à 16 h, plusieurs activités seront proposées en plein air dans des zones du parc situées à Cacouna, en collaboration avec Les Loisirs Kakou et l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Dans ce territoire sauvage, des bénévoles du COFJQ — 2022 s’activeront pendant toute la journée pour guider les participants et distribuer des collations fournies gracieusement par le IGA Extra de Rivière-du-Loup.

Dans le secteur des Passereaux, Les Loisirs Kakou et le Comité organisateur proposeront quatre jeux pour petits et grands aventuriers sur le thème de la 56e Finale des Jeux du Québec. Un kiosque du Fan Club 2021 sera aménagé tout près du pavillon d’accueil du parc, qui sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Les participants seront également invités à explorer les sentiers de vélo de montagne du secteur des Faucons. Ceux qui ne possèdent pas d’équipement pourront emprunter des vélos et des casques gratuitement sur place, grâce à la collaboration de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.