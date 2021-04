Nouveau directeur général pour l’Everest

L’organisation de l’Everest annonce la nomination de M. Stephan Comeau à titre de directeur général hockey de l’Everest de la Côte-du-Sud. Avocat de formation, M. Comeau était un candidat de choix puisqu’il œuvrait déjà au sein de l’organisation à titre de recruteur et était l’un des deux adjoints de Simon Olivier à la gestion hockey depuis 2019.

Recruteur depuis 2015 avec Hockey Prospect pour les repêchages de la LHJMQ et de la LNH, il a ensuite travaillé comme recruteur avec les Huskies de Rouyn-Noranda entre 2017 et 2019 où il a remporté la coupe du Président de la LHJMQ et la coupe Mémorial de la LCH en 2019. Il est l’un des recruteurs des Islanders de Charlottetown depuis 2019.