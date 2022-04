La Fée Gourmande inaugure ses nouveaux locaux

Les copropriétaires de La Fée Gourmande souhaitent informer la population du récent déménagement de leur boutique de Kamouraska.

Autrefois localisée au 65, avenue Morel, la chocolaterie fine a, depuis le début du mois d’avril, pignon sur rue au 98, avenue Morel à Kamouraska, soit dans les anciens locaux du Magasin général.

« Il s’agit d’une étape des plus importantes dans le développement et la pérennité de notre entreprise », mentionne Samuel Dionne, copropriétaire. « Nos nouveaux locaux nous permettent non seulement de bonifier l’expérience de nos clients en leur offrant davantage d’espace, mais aussi de diversifier notre offre de produits », conclut Andréanne Pelletier, copropriétaire.

En plus d’y retrouver la gamme variée de chocolats, de tartinades et de produits glacés ayant fait sa réputation au cours des ans, La Fée Gourmande offre également à sa clientèle régionale et touristique deux nouveaux appartements avec vue sur le fleuve disponible pour location hebdomadaire par le biais de sa nouvelle entité, LIET Hébergement.

Source : La Fée Gourmande