La Fête des semences de La Pocatière s’enracine

Les visiteurs ont été nombreux lors de la deuxième édition de la Fête des semences de La Pocatière, dont la thématique était : Ensemble vers l’autonomie alimentaire.

Certains d’entre eux ont même parcouru des centaines de kilomètres pour y assister. Plus de 750 personnes provenant d’aussi loin que Lévis et Rimouski se sont présentées à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), le samedi 28 janvier dernier.

Parmi les exposants, plusieurs semenciers locaux, entreprises, et organismes ont pu offrir des conseils, des produits artisanaux et des semences issues de notre terroir aux participants. Présentée par le Collectif pour la valorisation de l’agriculture urbaine VertDire et prise en charge financièrement par le Jardin floral de La Pocatière, la Fête des semences, forte de sa popularité, prévoit une troisième édition.

« Des semenciers ont signifié leur intention de revenir avec leurs précieuses récoltes l’an prochain. Ils ont été très satisfaits du volume de visiteurs et des ventes qui s’y rattachent », commente David Guillemette de Flore vagabonde, bénévole au sein du comité organisateur.

La programmation des conférences a également connu une grande popularité. Plus de 325 admissions ont été comptabilisées, ce qui réjouit le comité organisateur qui l’a mise en œuvre.

Enfin, les 25 bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation sont la clé du succès de cet événement. « Ils ont été efficaces, responsables, motivés et tellement de belle humeur ! Franchement, quand on dit que le bénévolat est vieillissant et en perte de vitesse, je dis : Donnez-leur une cause qui les touche, de la liberté pour créer et vous récolterez de la mobilisation », conclut Émélie Lapierre, du Jardin floral de La Pocatière et participante au comité organisateur.

Source : Jardin floral de La Pocatière