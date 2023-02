Un OBNL d’habitation en cours de constitution à Saint-Pamphile

Un OBNL d’habitation regroupant autour de la même table des entreprises de Saint-Pamphile serait en cours de constitution. La démarche serait même soutenue par la MRC de L’Islet, selon une source proche du projet.

L’objectif de cet OBNL serait de convertir des bâtiments existants de Saint-Pamphile en site d’hébergement, ou d’en construire de nouveaux pour loger des travailleurs. Selon Jean-François Labonté, directeur d’usine secteur cèdre chez Maibec, les entreprises participantes seraient, entre autres, la sienne, Matériaux Blanchet, Affûtage JL, Textiles Gauvin, Bois Daaquam, Constructions L’Islet-Sud et Vifranc.

Les entreprises de Saint-Pamphile emploient actuellement une quarantaine de travailleurs étrangers qui sont pour la plupart installés dans L’Islet-Sud avec leurs familles respectives. Au cours des trois prochaines années, ces mêmes entreprises attendent près de 150 travailleurs étrangers qui feront gonfler les besoins en logis de la petite ville de 2500 habitants qui, comme bien d’autres au Québec, souffre d’une pénurie en matière d’hébergement.

« Des maisons en vente, on n’en a pratiquement plus », disait récemment le maire, Mario Leblanc. Vérification faire sur le site Centris.ca, qui recense l’ensemble des résidences en vente par des courtiers immobiliers, il existe que deux inscriptions pour Saint-Pamphile en date du 7 février, un nombre similaire à ce qui est observé dans les autres municipalités de L’Islet-Sud. Quant aux logements, ils semblent tout aussi rares.

MRC de L’Islet

De l’avis de Jean-François Labonté, l’OBNL en cours de création serait soutenu par la MRC de L’Islet. Contactée par Le Placoteux, celle-ci a toutefois refusé de commenter le projet pour le moment.

Rappelons que la MRC de L’Islet a mené une étude en 2019 qui a permis de documenter la pénurie de logements sur son territoire. Une des recommandations de cette étude était la formation d’un comité logements impliquant les 14 municipalités de la MRC, indiquait en 2021 le directeur général Patrick Hamelin.

Quelques mois plus tard, le directeur du service de développement économique à la MRC de L’Islet Sylvain Thiboutot avançait que l’approche « un promoteur construit et loue » était peut-être plus difficile à rentabiliser en région. Il estimait alors que d’autres modèles de gouvernance comme les OBNL et les coopératives devaient désormais être envisagés.