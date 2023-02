La Seigneurie des Aulnaies aura son bistro italien

Des pizzas dans la pure tradition italienne, des pâtes fraîches faites maison, et un permis d’alcool qui permettra d’exploiter la terrasse comme jamais. La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies a finalement levé le voile sur le nouveau concessionnaire alimentaire qui s’installera dans la maison du meunier au cours des prochaines semaines : un bistro italien porté par un couple d’entrepreneurs de Cap-Saint-Ignace.

Lorenzo Abbatiello et Karine Emond sont le couple derrière le Bistro de la Seigneurie qui ouvrira sous peu. Nouvellement installé sur la Côte-du-Sud, le couple d’entrepreneurs se souvient que leur premier arrêt dans la région avait été l’ancienne boulangerie, il y a de cela un an. « On avait pris un café sur place », raconte Karine Emond, qui ne se doutait pas à ce moment que la maison du meunier serait finalement l’endroit qui accueillerait leur projet de restauration.

Cette nouvelle enseigne, qui prendra la place de la boulangerie Du pain… c’est tout!, s’inspirera de la cuisine italienne, tout en mettant de l’avant les produits régionaux, dont la farine de la Seigneurie, une des conditions que se devaient de respecter les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’offres de la Corporation l’automne dernier. « On avait trois propositions intéressantes entre les mains. Celle de Lorenzo et Karine est celle qui répondait le plus à ce que nous recherchions », a indiqué le directeur général de la Corporation, André Anglehart.

Menu italien et local

D’origine italienne, Lorenzo Abbatiello a grandi dans le domaine de la restauration. Son père, restaurateur pendant 45 ans dans la région des Laurentides, lui a transmis la passion de la cuisine. Depuis un an, il opérait un service de traiteur dans la région avec sa conjointe qui, par le passé, a travaillé comme infirmière avant de se consacrer à l’événementiel. « Le restaurant de mon père, il était dans une petite communauté comme ici, où tout le monde se connaissait. Les clients étaient des habitués; il savait qui mangeait quoi, ou s’ils avaient des demandes particulières avec leurs plats. Ce genre de contact avec les gens, c’est ce qu’on veut recréer ici », a déclaré Lorenzo.

Le Bistro de la Seigneurie offrira autant des pizzas dans la pure tradition napolitaine — cuites rapidement et avec un minimum d’ingrédients —, que des pizzas dites romaines — cuisson pouvant aller de 10 à 15 minutes. Café, pâtes fraîches, mais également des pizzas frites dans l’huile, qui peuvent s’apparenter à une « pizza pochette », seront aussi au menu. En plus de la farine de la Seigneurie qui sera au cœur des recettes, Lorenzo Abbatiello promet de faire une belle part aux produits de la région, et de mettre en valeur la terrasse avec vue sur la rivière et le moulin. « Nous aurons un permis d’alcool, et nous réaliserons le service aux tables », précise-t-il.

L’horaire d’ouverture s’étalera sur sept jours en été et sera resserré durant la basse saison. Les week-ends d’été, le souhait est de demeurer ouvert relativement tard afin de permettre aux gens de la région et aux touristes de profiter de la terrasse. Cinq employés travailleront au bon fonctionnement du bistro. L’ouverture est prévue ce printemps.

Entreprise indépendante

Tout comme la boulangerie Du pain… c’est tout! qui l’a précédé, le Bistro de la Seigneurie est une entreprise indépendante distincte de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies. Une entente entre les deux parties régit l’occupation du local et la vente de la farine, entre autres.

Quant à la maison du meunier, propriété de la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, celle-ci subira une cure de jouvence extérieure dans les prochains mois. Des investissements importants à la toiture et l’isolation du bâtiment sont prévus, de confirmer le maire André Simard.