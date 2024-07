La filière noisette prend forme autour d’un colloque

En novembre prochain, à Rivière-du-Loup, Biopterre et Filières PFNL et cultures innovantes du Bas-Saint-Laurent tiendront un colloque d’envergure internationale qui permettra de partager les connaissances et de créer des liens favorisant la collaboration entre les acteurs du domaine.

Cet évènement réunira des producteurs d’ici et d’ailleurs, des chercheurs, des intervenants du milieu, ainsi que tous ceux et celles qui s’intéressent à la culture du noisetier hybride au Québec. Différentes thématiques seront proposées, telles que les avancées en recherche, les possibilités de développement au Québec, et les besoins des producteurs, tout en touchant aux enjeux d’ordre technique, agronomique et économique de la culture de la noisette hybride.

La filière noisette au Kamouraska

Depuis 2018, plusieurs vergers ont été implantés par Biopterre dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs cultivars sont testés pour déterminer les variétés les mieux adaptées à cette région. Karine Bradette, coordonnatrice des services administratifs chez Biopterre, rappelle que si les résultats sont encourageants, « on ne peut pas encore dire qu’on produit des noisettes au Bas-Saint-Laurent ».

En ce sens, le colloque sera une occasion de partage de connaissances. D’autres régions du Québec produisent déjà ce fruit avec succès, et leur expérience sera reçue avec intérêt par les producteurs en émergence du Bas-Saint-Laurent. « Dans le sud du Québec et au Lac-Saint-Jean, quelques entreprises produisent déjà des noisettes hybrides, explique Karine Bradette. On attend aussi des chercheurs provenant du Wisconsin, des pépiniéristes de l’Ontario, ainsi qu’une coopérative de producteurs du sud de la France. Il y aura beaucoup de gens intéressants qui nourriront la discussion. »

Au Kamouraska, on compte déjà quelques précurseurs du noisetier, dont la fromagerie Le Mouton blanc de La Pocatière qui a mis en terre plus de cent noisetiers hybrides de plusieurs variétés sur ses terres. Pour Pascal-André Bisson et Rachel White, dont la réputation de fromagers n’est plus à faire, la culture des noisettes est un ajout prometteur à leur entreprise.

« On a répondu à l’appel de Biopterre, et on a commencé à planter en 2018. On était rendu à une étape où on voulait diversifier notre offre », explique l’entrepreneur. L’objectif du projet est un verger de 1200 arbustes, qui offrirait l’autocueillette aux visiteurs, à l’automne. « Pour le Bas-Saint-Laurent, c’est une avenue drôlement intéressante. Il faut prendre la balle au bond », explique l’entrepreneur.

Sa vision est aussi large que possible, et Pascal-André Bisson rêve déjà de regrouper les producteurs de Bas-Saint-Laurent pour créer un véritable créneau commercial. « On veut devenir la Mecque de la noisette, ni plus ni moins! » Quelques rencontres ont déjà eu lieu, et du travail a été fait pour obtenir des appuis au MAPAQ, qui s’est montré très intéressé. Le potentiel est bien réel.

Rendez-vous à Rivière-du-Loup

Le colloque La noisette du Québec – Défis et opportunités d′une culture nordique sera présenté les 21 et 22 novembre prochain à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Les inscriptions sont ouvertes à prix réduit jusqu′au 1er octobre, et les places en présentiel sont limitées.

Tous les détails liés au colloque et aux inscriptions sont disponibles au www.biopterre.com/noisette-du-quebec.