L’église de Saint-Pacôme est à vendre

Les citoyens de Saint-Pacôme qui sont passés devant l’église récemment ont eu une surprise de taille. À côté de la porte principale, bien en vue derrière l’enseigne des Jardins du clocher (JDC), une affichette d’un rouge éclatant ne laisse aucun doute : l’église du village est à vendre.

On pourrait penser à une mauvaise blague, mais il n’en est rien. Les numéros à contacter sont bel et bien ceux de l’organisme. Jointe par Le Placoteux, Francine Boucher, présidente des Jardins du clocher, propriétaires de l’église, le confirme. Les espoirs qui subsistaient à l’assemblée générale en juin, pour forcer la reprise de la production maraîchère dans la sacristie, en regard du projet en cours depuis plusieurs années avec Inno-3B, se sont évaporés.

« Après cinq ans, et à peine 6000 kilos de légumes produits dans les tours, il était toujours impossible de s’entendre avec Inno-3B sur le partage de l’expertise et des revenus, explique Francine Boucher. « Jamais les Jardins du clocher n’ont reçu de redevances sur la production. Dans ces conditions, il est devenu impensable d’assurer les coûts de fonctionnement ou simplement de préserver l’église, ce qui constitue la mission des Jardins du clocher. »

Pour ajouter aux malheurs de l’organisme, une subvention a été perdue, entre autres à cause du changement de mission adopté par les JDC en 2022, alors qu’on abandonnait la production maraîchère. « On attendait encore un denier octroi de 170 000 $, mais des embûches administratives semblent avoir surgi. Nous avons eu une rencontre avec Climat municipal cette semaine et on n’est pas très optimiste », poursuit Mme Boucher.

La présidente déplore aussi le manque d’implication du milieu dans le projet. « J’espérais que la population nous donnerait son soutien financier ou que des bénévoles s’impliqueraient. Mais même si les gens disent qu’ils ne veulent pas que le bâtiment soit abandonné, ils ne veulent pas non plus s’investir pour le sauver. » Devant cette situation, les membres du conseil d’administration ne voient plus d’autre issue que la vente de l’immeuble.

Une surprise pour Saint-Pacôme

Quelques citoyens rencontrés aux abords de l’église ont témoigné de leur grande surprise à la vue de la pancarte À vendre. De l’avis général, on semblait penser que la situation s’était un peu rétablie. La mise en vente de l’église en a choqué plus d’un. « C’était un si beau projet, affirme une marcheuse, comment a-t-on pu en arriver là? »

À la Municipalité, on a aussi été pris de court. La mairesse, Louise Chamberland, à qui Le Placoteux a appris la nouvelle, tendait à penser que la décision d’afficher la vente de l’église est prématurée, mais a demandé un peu de temps pour s’informer adéquatement de la situation. Sa compréhension du dossier de la subvention Climat municipal diffère de celle des JDC. « Il m’a semblé que le responsable de notre dossier étudie encore des pistes de solution, mais je ne veux pas m’avancer davantage à ce moment-ci », a-t-elle conclu.