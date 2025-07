La Fondation André-Côté trace son bilan annuel

L’assemblée générale annuelle de la Fondation André-Côté s’est tenue le 16 juin dernier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Un ordre du jour étoffé a été suivi pour couvrir un large éventail d’informations.

La présentation du rapport annuel 2024-2025 a mis de l’avant de l’avant l’impact de la Fondation au cours de la dernière année. Ce sont 240 utilisateurs, répartis dans 19 municipalités, qui ont reçu des services, cumulant 1625 heures d’accompagnement, et 23 775 kilomètres parcourus par les bénévoles.

Treize infolettres ont été envoyées à 436 abonnés, 17 entrevues radiophoniques et une entrevue télévisée ont été réalisées, et un grand nombre de publications Facebook ont été adressées à plus de 1500 abonnés au courant de la dernière année. Parmi les faits saillants du rapport, notons le financement de soutien à la mission récurrent (PSOC), et la création de deux groupes de bénévoles pour les visites d’amitié et l’accompagnement de fin de vie.

États financiers

Les états financiers de la Fondation André-Côté vont dans la bonne direction, avec un total de revenus dépassant légèrement 167 000 $ provenant principalement des dons, des suivis des subventions du CISSS, du gouvernement fédéral, et de plusieurs autres sources. Les activités de financement telles que les biscuits sourire, l’encan virtuel, le souper spaghetti et le marché de Noël ont généré un total avoisinant 52 500 $.

De plus, le concert de la Fondation André-Côté (Hommage aux familles) a généré un peu plus de 39 000 $ au total avec la vente de billets, les commanditaires et les dons. Ce montant sera utilisé pour poursuivre la mission de la Fondation de rendre accessible gratuitement, dans toutes les phases de la maladie, une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de réconfort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches.

De nouveaux administrateurs

Certains changements ont eu lieu au conseil d’administration. Suivant l’élection des administrateurs aux sièges 2, 4, 6 et 7, les sept membres du conseil pour 2025-2026 sont Josée Bélanger, Mona Milliard, Sonia Gamache, Linda Pelletier, Corinne Fortin, Marie-Ève Lavoie et Rémi Beaulieu.

Les priorités de la Fondation pour l’année à venir sont la continuité du plan d’action 2021-2026, la création d’une journée de réflexion et d’échanges avec les membres en novembre 2025, et la mise en place de la planification stratégique.

Source : Fondation André-Côté