Symposium du Kamouraska : 30 ans de couleurs et de rencontres

Depuis 1994, le Symposium de peinture du Kamouraska trace son chemin au fil des pinceaux et des années. En trois décennies, cet événement a su faire rayonner la région en devenant l’un des piliers de sa vie culturelle. Né à Saint-Germain, le Symposium s’est développé grâce à un engouement soutenu, trouvant progressivement sa place dans les municipalités voisines avant de se tenir cette année à Saint-Pascal pour marquer son trentième anniversaire.

« Il s’agit d’une vitrine unique pour nos artistes, un événement rassembleur pour nos citoyens, sans oublier le volet économique essentiel d’une activité de cette envergure », rappelle Mireille Pelletier, présidente du conseil d’administration, lors du lancement de cette édition anniversaire. Elle souligne que le Symposium a permis d’accueillir depuis ses débuts des centaines d’artistes venus de partout au Québec, attirés par les paysages inspirants de la région.

Cette longévité ne s’explique pas sans la mobilisation exceptionnelle des bénévoles et des citoyens qui, année après année, contribuent à faire de ce rendez-vous un incontournable. Le modèle repose sur une proximité avec les artistes qui s’installe à travers des échanges conviviaux, et une volonté d’accueil bien enracinée dans la culture kamouraskoise.

Trente ans plus tard, le Symposium continue de se réinventer, tout en restant fidèle à son esprit d’origine. « Cette année, nous continuons d’évoluer. Pour célébrer en grand ce 30e anniversaire, le Symposium se promène et il sort à Saint-Pascal! » annonce Mme Pelletier. L’idée est de faire découvrir de nouveaux visages du Kamouraska aux artistes invités, et de renforcer le dialogue entre les créateurs et les collectivités.

Présidente d’honneur

Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, endosse avec fierté la présidence d’honneur de ce 30e Symposium qui se tient du 14 au 19 juillet. Pour elle, tenir cet anniversaire à la Place de l’Expo revêt une signification particulière. « Ce bâtiment centenaire est un lieu chargé d’histoire et rassembleur, au cœur de la vie communautaire pascalienne. Marché public, apéros, événements culturels : la population s’est réapproprié l’endroit, qui devient maintenant le centre d’un événement artistique d’envergure, dit-elle. Ça me touche vraiment d’avoir été choisie comme présidente d’honneur. »

Son implication va bien au-delà de l’aspect symbolique. « Je vais être excessivement présente. Je participerai activement aux événements, et ferai rayonner le Symposium auprès des visiteurs comme des citoyens », dit-elle, soulignant au passage l’importance de faire découvrir les talents d’ici, mais aussi ceux venus d’ailleurs. Consciente de l’évolution du Symposium, qui s’est d’abord enraciné à Saint-Germain avant de migrer vers Kamouraska, elle se réjouit de voir l’événement circuler désormais entre plusieurs municipalités.

Formule intimiste

Malgré un format plus intime qu’à l’habitude, cette édition conserve toute son importance, tant sur le plan artistique que communautaire. C’est dans cet esprit que la Place de l’Expo de Saint-Pascal, récemment restaurée et honorée d’un Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent, devient le centre névralgique des activités. Un lieu patrimonial qui entre ainsi en résonance avec la vocation même du Symposium : mettre en valeur le territoire à travers l’art.

À l’aube de cette nouvelle édition, la fierté est palpable. L’une des grandes fiertés, du rarement vu dans le milieu des symposiums, sera le vernissage VIP du vendredi soir, qui clôturera la semaine en beauté en dévoilant les œuvres créées pendant l’événement dans une ambiance festive.

Ce 30e anniversaire est également l’occasion de rappeler l’importance du soutien des partenaires, qu’il s’agisse de la MRC, des municipalités, de Desjardins, ou encore des députés Bernard Généreux et Mathieu Rivest. Ce maillage entre art, communauté et engagement permet au Symposium de peinture du Kamouraska de continuer à exister et à rayonner après tant d’années.

Une programmation enlevante

Pour souligner en grand trois décennies de création et de rencontres, le Symposium de peinture du Kamouraska accueillera à Saint-Pascal pas moins de 31 artistes en arts visuels, venus de partout au Québec, pour une semaine d’échanges, d’expositions et de création en plein air.

Dans un nouveau cadre, l’événement adopte un format repensé, misant sur la proximité avec le public, la valorisation du territoire et l’accessibilité de l’art. Au cœur de l’action, la Place de l’Expo accueillera l’exposition permanente des œuvres créées sur place, ouverte au public tous les jours.

Des bénévoles seront présents pour accueillir les visiteurs, qui pourront non seulement admirer les œuvres, mais aussi discuter avec les artistes lors des cocktails d’amitié organisés chaque jour de 17 h à 19 h. Ces rencontres informelles sont l’occasion d’en apprendre davantage sur le processus de création, et de tisser des liens avec ceux qui donnent vie au paysage.

Le point culminant de la semaine sera le vernissage VIP du vendredi soir, un événement exclusif au cours duquel les œuvres réalisées durant le Symposium seront dévoilées en primeur. Ce moment festif sera accompagné d’un cocktail dînatoire, dans une ambiance où l’art et la gastronomie se rencontrent.

Partout, des artistes

Le Symposium ne se limite pas à l’enceinte de Saint-Pascal. L’événement fera rayonner les artistes sur l’ensemble du territoire. Plusieurs d’entre eux seront invités à peindre en plein air à Kamouraska, sous chapiteau, ou encore dans les paysages naturels de la région du Kamouraska. Ce déploiement territorial permet d’aller à la rencontre des citoyens tout en offrant aux artistes une immersion directe dans le paysage kamouraskois.

Les municipalités de Saint-Germain, de La Pocatière et de Saint-Denis-De La Bouteillerie accueilleront les peintres pour un déjeuner, leur permettant ainsi de découvrir les attraits de leur village. Des commerces de Kamouraska ont aussi répondu à l’appel, et les recevront sur leur terrain.

Pour consulter l’horaire, la programmation complète, ou pour suivre les activités, consultez le site internet symposiumdukamouraska.com ou la page Facebook de l’événement. Cette édition anniversaire promet une semaine haute en couleur, où la création contemporaine dialogue avec l’histoire, les paysages et les gens du Kamouraska.