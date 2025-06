La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a amassé plus d’un 1,1 million en deux ans

Le 27 mai dernier, dans le cadre de son assemblée générale annuelle, le président et la directrice de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ont présenté avec fierté, un bilan financier positif avec des revenus de 528 876 $. Il s’agit d’une deuxième année consécutive où la fondation amasse plus d’un demi-million $ dans la communauté, portant le total à plus de 1,1 million $ pour les deux dernières années.

Parmi les activités phares, la Loto-Fondation a permis d’amasser 38 403 $, la campagne annuelle 12 920 $, le tournoi de golf 29 671 $ et le radiothon de Noel, 58 375 $.

Grâce à une bonne gestion administrative et un soutien indéfectible de ses donateurs et partenaires, la Fondation a réussi à augmenter, par rapport à l’année passée, ses investissements de 55 % pour l’acquisition d’équipements et la réalisation de projets essentiels pour ses installations de santé au Kamouraska. « En tout, c’est un montant de 190 063 $ qui a été investi pour l’année 2024 afin d’améliorer les soins de santé et de services sociaux pour notre région », mentionne le président, Docteur Gaétan Lévesque. Les sommes ont entre autres été utilisées à l’amélioration des services et à l’acquisition d’équipements divers au sein des établissements de santé desservis par la Fondation.

Ces investissements renforcent notre mission d’améliorer le bien-être et les ressources pour notre communauté. L’augmentation des dons et cotisations de 35 % par rapport à l’année précédente illustre bien la détermination de la population à garder leurs soins de santé dans notre région. « Ce succès reflète l’engagement collectif de toux ceux qui soutiennent la Fondation », précise Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Avec la mise en place d’une nouvelle planification stratégique qui a marqué l’année 2024, la Fondation a le vent dans les voiles et a déjà promis des investissements records pour plus de 550 000 $ au courant de la prochaine année.

Souper « bien-cuit » en l’honneur du Docteur Gaétan Lévesque

Pour terminer, la Fondation a fait une annonce importante concernant un événement de financement qui aura lieu cet automne. Afin de souligner les 50 ans de carrière du Docteur Gaétan Lévesque, un souper « bien-cuit » en formule vins et fromages aura lieu le samedi 18 octobre prochain au centre socioculturel de Ville Saint-Pascal. Les billets sont en vente au coût de 175 $ dès maintenant sur le site Internet de la Fondation au fondationhndf.ca. Pour information, veuillez rejoindre Mme Maryse Pelletier au 418 856-7000 poste 7395. Source : Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima.