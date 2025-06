Un bon début de saison pour les Industries Desjardins

Portées par une attaque redoutable et une défensive solide, les Industries Desjardins du Kamouraska confirment leur excellent début de saison dans la Ligue de baseball Puribec. Enchaînant les performances convaincantes, la formation kamouraskoise s’impose comme l’une des équipes les plus redoutables du circuit. En neuf parties, l’équipe est en troisième position avec six victoires et trois défaites.

Le vendredi soir 13 juin dernier à Trois-Pistoles, le Kamouraska a livré un match serré face au Bérubé GM. Malgré une remontée spectaculaire de trois points en septième manche, les Industries Desjardins se sont inclinées 6 à 5, manquant de peu une victoire à l’extérieur. Maxime Bourgelas, Thomy Lévesque et Jérémie Maillé-Bizier ont toutefois brillé avec deux coups sûrs chacun, illustrant une attaque bien en place.

Deux jours plus tard, les Kamouraskois ont pris leur revanche à domicile, signant une victoire convaincante de 9 à 6 contre les mêmes adversaires. Ils ont démarré la rencontre en force avec sept points dans les deux premières manches, dont des circuits d’Émilien Plouffe et de Jérémie Maillé-Bizier. Plouffe s’est distingué avec trois coups sûrs, un circuit et quatre points produits, en plus d’assurer la relève sur le monticule et d’obtenir la sauvegarde. Cette cinquième victoire de la saison propulsait Kamouraska au troisième rang du classement.

Une victoire sans équivoque à Rivière-du-Loup

C’est toutefois lundi soir à Rivière-du-Loup que le Kamouraska a offert l’une de ses plus belles prestations jusqu’ici. Dans un duel de lanceurs très serré, les Industries Desjardins ont brisé l’égalité en cinquième manche pour finalement l’emporter 6 à 0 contre le CIEL-FM.

Il aura toutefois fallu attendre un changement de lanceur adverse pour voir Jacob Beaulieu frapper un triple et inscrire le premier point. Enrick Jomphe a immédiatement enchaîné avec un simple productif, puis Rémi Lévesque a ajouté un autre point à la manche suivante. En septième, trois autres points ont confirmé une victoire sans appel.

Enrick Jomphe a été sensationnel au monticule, lançant un match complet sans accorder de point et ne cédant que cinq coups sûrs. Il a aussi contribué en attaque avec deux coups sûrs et deux points produits. Jacob Beaulieu a également brillé avec deux coups sûrs et un point produit. Du côté du CIEL-FM, David Métivier a tenu le fort pendant quatre manches, mais la relève n’a pu contenir l’assaut kamouraskois.