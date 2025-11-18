La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima lance son cinquième Radiothon de Noël

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a procédé au lancement officiel des activités entourant la cinquième édition du Radiothon de Noël, qui sera diffusé sur les ondes de CHOX-FM – La fréquence bleue 97,5. Présenté par les Caisses Desjardins du Kamouraska et animé par Richard Bossinotte, le Radiothon se tiendra le dimanche 7 décembre, avec pour objectif d’amasser 75 000 $. Les quatre dernières éditions de l’événement ont permis d’amasser un montant net total de 185 054 $.

Plusieurs initiatives sont déjà en cours pour encourager la participation du public et atteindre l’objectif. Près de 50 chansons sont actuellement en vente au coût de 100 $ sur le site internet de la Fondation, et chaque acheteur verra sa chanson diffusée sur les ondes de CHOX-FM, accompagnée de ses vœux personnalisés pour le temps des Fêtes.

La mini-loterie propose plus de 2600 $ en prix offerts par des commerçants de la région. Les billets sont disponibles au coût de 5 $ chacun, et l’équipe du Radiothon participera à plusieurs activités locales pour en faire la promotion tout au long du mois de novembre.

Le grand encan, moment fort du Radiothon, se clôturera en direct sur les ondes de la radio CHOX-FM. Cet encan mettra à l’enchère un seul et unique lot exceptionnel comprenant dix bûches de Noël à Marto ; deux billets pour un match des Canadiens de Montréal, offerts par Matériaux Direct La Pocatière ; deux billets pour un spectacle d’Anthony Kavanagh aux Arts de la Scène de Montmagny ; un chandail autographié par David Pineault… et quelques autres surprises. La mise de départ de l’encan est fixée à 250 $.

Un appel à la générosité de la communauté

Le 7 décembre prochain, la population sera invitée à faire un don par téléphone, ou encore en se rendant dans les kiosques de dons installés un peu partout sur le territoire, de Saint-Jean-Port-Joli à la Coop IGA La Paix, jusqu’à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, où se tiendra un pont payant en compagnie du nouveau maire et du service incendie Kam-Est.

De plus, les citoyens pourront contribuer en allant déjeuner dans l’un des six restaurants participants : Boulangerie Sibuet et La Coureuse des Grèves à Saint-Jean-Port-Joli ; Mikes et Restaurant Opéra à La Pocatière ; Resto-Pub Le St-Pascal et Restaurant de la Montagne 2.0 à Saint-Pascal

Ces restaurateurs remettront 1 $ par déjeuner vendu au Radiothon de Noël. La Fondation invite donc toute la population à se déplacer en grand nombre le matin du 7 décembre pour déjeuner, et ainsi contribuer à cette belle chaîne de solidarité.

Les sommes recueillies lors du Radiothon de Noël permettront à la Fondation de financer l’achat d’équipements médicaux pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, au bénéfice direct des patients de la région. « Le Radiothon de Noël, c’est un grand moment de solidarité et de partage, où toute la communauté du Kamouraska se mobilise pour une cause essentielle : la santé de nos gens », souligne le docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima