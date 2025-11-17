Les Seigneurs décrochent leur premier gain de la saison

Le vendredi 14 novembre dernier dans le Circuit senior KRTB, les Seigneurs de La Pocatière ont signé leur première victoire de la saison, l’emportant 5 à 1 contre les Forestiers de Saint-Pamphile. Guidés par un Joshua Desmarais en grande forme — deux buts et une passe —, les locaux ont pris les devants en troisième période, après que Nicolas Vaillancourt eut créé l’égalité pour Saint-Pamphile.

Fabrice Soucy, Frédérick Anctil (dans un filet désert) et Jason Grondin ont complété la marque. Devant le filet, Samuel Sirois a récolté sa première victoire en stoppant 28 tirs, tandis que Pier-François Grant a dû composer avec 58 lancers, une performance qui lui a valu la troisième étoile du match.

L’Impérial toujours parfait

Le lendemain, l’Impérial de Saint-Pascal a conservé sa fiche immaculée grâce à un gain de 4 à 3 en fusillade contre le Frontalier/Construction Unic du Trans. Zacharie Charest a inscrit le but décisif après que Raphaël Hamelin eut forcé la prolongation dans les dernières secondes. Le gardien Santiago Murcia a de nouveau été brillant, repoussant 47 rondelles pour mériter la première étoile.

Classement

Après trois semaines d’activité, l’Impérial demeure seul en tête du circuit. Le Frontalier suit à un point, alors que la victoire du 14 novembre permet aux Seigneurs de grimper au cinquième rang. Le Transport Denis Gosselin et les Forestiers de Saint-Pamphile sont toujours en quête d’un premier gain.