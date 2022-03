La Fondation de l’Hôpital lance son Fonds Rose

« Le conseil d’administration du Centre-Femmes désirait faire un don symbolique. Que l’organisme soit le premier à donner des sous pour le Fonds Rose, c’est fort, c’est déterminant pour notre Fondation. Toute la réussite de ce lancement et de cette activité démontre à quel point le Kamouraska est vivant et continue d’innover. Personne ne s’est pilé sur les pieds, on a tous collaboré et le résultat a été exceptionnel », s’est exclamée Maryse Pelletier.