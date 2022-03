L’avenir de la 4eavenue Painchaud au cœur d’une consultation publique

La 4e avenue Painchaud est l’artère principale du centre-ville et la pierre angulaire du commerce de proximité de la Ville de La Pocatière. Malheureusement, les problèmes de circulation et de sécurité de cette importante voie de circulation ont trop souvent fait les manchettes. Ce constat, jumelé à l’état vieillissant des infrastructures souterraines municipales, a soulevé une grande réflexion sur le réaménagement de cette artère majeure.

La démarche de consultation proposée a pour but de valider l’acceptabilité sociale du réaménagement de la 4e avenue Painchaud en sens unique, avec une circulation vers l’est. Il s’agit d’une proposition, les membres du conseil municipal et les membres du comité de réflexion désirant recueillir commentaires et suggestions avant de pousser plus loin ce projet de remodelage important pour la vitalité du centre-ville.